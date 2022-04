Azərbaycanın Xocavənd rayonu istiqamətində səsgücləndiricilər vasitəsilə dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu” operasından uvertüra səsləndirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, musiqinin sədası geniş əraziyə yayılıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

