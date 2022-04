Qarabağda qanunsuz erməni silahlı birləşmələri Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində atəşkəsi pozub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi bildirib.

Məlumata görə, itki yoxdur.

Qeyd edilir ki, Rusiya sülhməramlıları 27 müşahidə məntəqəsində vəziyyətin gecə-gündüz monitorinqini aparır və atəşkəs rejiminə əməl olunmasına nəzarət edir.

