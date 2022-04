Firmada işləyən qadın işçilərə qarşı inanılmaz tələ: Gizli kameralar ilə... - FOTOLAR

İstanbulda firmalardan birində qalmaqal baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, firmanın qadın işçisi Dənizcan, şirkətdə sənəd axtararkən kiçik gizli kameralara rast gəlib. Bu vəziyyətdən şübhələnən qadın, araşdırmalarını davam etdirib və tualetdə gizli kameraya rast gəlib. Onun iddiasına görə, kameranı tualetə şirkət rəhbərinin şəriki yerləşdirib. Qadın işçi həmin şəxsin gizli kameraları yerləşdirərkən lentə alınmış görüntülərini də əldə edib.

İddialara görə, gizli kameranın yerləşdirilməsində məqsəd qadın işçiləri lentə almaqdır. Məsələ barədə polisə şikayət edilib.

