BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş Pasxa bayramı münasibətilə Ukraynada 4 günlük atəşkəsin tətbiq edilməsi barədə çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, “müqəddəs həftə”də humanitar məsələlərin həlli üçün tərəflər döyüşləri dayandırmalıdır. Quterreş deyib ki, hazırda Ukraynada 12 milyondan çox insanın humanitar köməyə ehtiyacı var.

