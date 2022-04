İlon Mask: "Marsda həyat təhlükəli, çətin olacaq"

SpaceX-in baş direktoru İlon Maskın sözlərinə görə, Marsda yaşamaq zəif insanlar üçün mümkün olmayacaq.

Bunu Metbuat.az "sciencealert.com" nəşrinə istinadən xəbər verir. İlon Mask TED konfranslarının rəhbəri Kris Andersona video müsahibəsində Marsın, xüsusən də başlanğıcda dəbdəbəli olmayacağını vurğulayıb.

Milyarder Mars üçün işə götürmə səylərini 1900-cü illərdə kəşfiyyatçı Ernest Şakletonun Antarktidaya ekspedisiya reklamı ilə müqayisə edib. Reklam o vaxtdan bəri bir mif kimi rədd edilib, lakin o, geri dönüşün naməlum olduğu bu "təhlükəli səyahətə" getmək istəyən könüllüləri çağırıb.

Qeyd edək ki, Mask Marsda tam ölçülü bir şəhər qurmaq istəyir. O, 2019-cu ildə planetdə özünü təmin edən bir şəhər qurmaq üçün bir milyon ton yük lazım olacağını təxmin edib - bu proses 100 milyard ABŞ dollarından 10 trilyon ABŞ dollarına qədər başa gələcək.

2020-ci ildə Mask, 10 il ərzində 1000 Ulduz gəmisi inşa edəcəyinə ümid etdiyini və 2050-ci ilə qədər Marsa 1 milyon insan göndərməyi planlaşdırdığını söylədi. O, həmçinin Marsa ilk insanın 2029-cu ildə enə biləcəyini söyləyib.



İlon Mask SpaceX Marsa gedəcək raketlərin biletləri üçün qiymət nöqtəsini müəyyən edib və 100.000 ABŞ dolları olacağını deyib.

Baxmayaraq ki, SpaceX şirkəti yaxın onilliklərdə özünü təmin edən şəhər qurmağı planlaşdırır, Mask xəyalının gerçəkləşməsinə qədər "çoxdan öləcəyini" gözləyir.

