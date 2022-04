Üç illik fasilədən sonra Azərbaycan boksçusu Avropa çempionatında finala çıxdı

Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilən gənc boksçular arasında Avropa çempionatında yarımfinal döyüşlərinə start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, finala gedən yolda Azərbaycan millisinin heyətində rinqə ilk olaraq Kənan Babayev çıxıb.

Əvvəlki mərhələlərdə türkiyəli Tələt Yağlı və gürcüstanlı Oruc Əhmədova qalib gələn ölkə çempionu yarımfinalda irlandiyalı Tedi Coysla qarşılaşıb. 48 kq çəki dərəcəsində baş tutan döyüş Babayevin qələbəsi ilə yekunlaşıb.

O, rəqibini 5:0 (28:27, 28:27, 29:26, 28:27, 28:27) hesabı ilə məğlub edərək finala vəsiqə qazanıb. Bununla da Azərbaycan yığması üç illik fasilədən sonra analoji yarışın həlledici görüşündə təmsil olunacaq.

Qeyd edək ki, Kənan Babayev sabah keçiriləcək çempionluq döyüşündə polşalı Nikolas Marsel Pavliklə qarşılaşacaq.

