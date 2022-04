Şuşada Xarıbülbül çiçək açmağa başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi feysbuk hesabında paylaşıb.

"Əziz Şuşanın simvolu sayılan Xarıbülbül gülü artıq çiçək açmağa başlayıb", - paylaşımda qeyd edilib.

