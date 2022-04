Rusiyanın hədələri nəticə vermir: NATO rəsmən bəyan etdi

“Finlandiyanın və İsveçin NATO-ya üzv olmaq üçün müraciəti çox yaxşı qarşılanacaq və üzvlük prosesi qısa müddət ərzində tamamlana biləcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq belə açıqlama verib. O bildirib ki, bu ölkələrin hərbi arsenalı NATO-nun hərbi arsenalına uyğundur. Həmçinin İsveç və Finlandiya NATO ilə birlikdə təlimlərdə iştirak edib.

Qeyd edək ki, Rusiya İsveç və Finlandiyaya NATO-ya üzv olmaq üçün cəhd edəcəyi təqdirdə nəticələrinin olacağı barədə xəbərdarlıq etmişdi.

