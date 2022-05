Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev incəsənət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatlarının verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan aktrisası, Xalq artisti Naibə Səyavuş qızı Allahverdiyeva səhnə fəaliyyəti ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatını alıb.

