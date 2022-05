ABŞ Rusiya sərhədinə qoşun yeritdi - Avropada YENİ HƏYƏCAN

ABŞ Sankt-Peterburq şəhərindən 300 kilometr məsafədə yerləşən Finlandiyanın Rusiya ilə sərhəddəki bölgəsinə çox sayda zirehli texnika və hərbi vasitələr cəmləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ bayraqlarının dalğalandığı zirehli texnikaların Finlandiyanın Rusiya sərhədinə irəlilədiyinə dair video sosial mediada yayılıb. İddialara görə, bölgədə gərginliyin artacağını proqnozlaşdıran ABŞ, bölgəyə hərbi qüvvə cəlb edir. Kremldən verilən açıqlamada Rusiyanın məsələdən xəbərdar olduğu vurğulanıb.

Qeyd edək ki, Sankt-Peterburq Moskvadan sonra Rusiyanın ən önəmli şəhəri hesab edilir.

