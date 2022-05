Qılınclar çəkildi: Rusiyadan və NATO-dan sərt açıqlama - Növbəti hədəf Finlandiyadır

“Finlandiyanın NATO-ya qatılması Rusiya üçün qəti şəkildə təhdiddir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Finlandiyanın NATO-ya qatılacağını açıqlamasına Kremldən belə münasibət bildirilib:

“Ukraynanın Rusiya sərhədinə hücumları bu bölgələrdə təhlükəsizliyi təmin edəcək tədbirlərin artırılmasının vacib olduğunu ortaya qoyur. Hamı Rusiya ilə NATO arasında toqquşmadan yayınmaq istəyir. NATO-nun təsir dairəsinin genişlənməsi dünyanın və Avropanın daha təhlükəsiz olacağı anlamına gəlmir”.

NATO-dan isə bildirilib ki, Finlandiyanın NATO-ya üzv olması həm NATO-nun, həm də Finlandiyanın təhlükəsizliyini gücləndirəcək.

