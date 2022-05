Nadirin “Avroviziya”dakı çıxışı - VİDEO

Bu gün İtaliyanın Turin şəhərində yerləşən “Pala Alpitur” arenasında “Avroviziya-2022” beynəlxalq mahnı müsabiqəsinin ikinci yarımfinalı keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarışmada Azərbaycanı “Fade to black” mahnısı ilə təmsil edən müğənni Nadir Rüstəmli 4-cü nömrə altında çıxış edib.

Müsabiqədə Azərbaycanla yanaşı Finlandiya, İsrail, Serbiya, Gürcüstan, Malta, San Marino, Avstraliya, Kipr, İrlandiya, Şimali Makedoniya, Estoniya, Rumıniya, Polşa, Monteneqro, Belçika, İsveç və Çexiyadan olan təmsilçilər finala keçmək uğrunda mübarizə aparırlar.

Təmsilçimizin çıxışını təqdim edirik:

