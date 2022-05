Rəqqasə və aktrisa Oksana Rəsulova evinə heç kimi buraxmadığını açıqlayıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, Oksana bu barədə “MTV Maqazin” verilişinə danışıb. Rəsulova oğlu Osmanın sağlamlığı üçün qohumlarını, hətta ən yaxın dostlarını belə evinə buraxmadığını vurğulayıb:



“Osman dünyaya gəldikdən sonra mən evimə heç kimi buraxmıram. Pandemiya dövründən sonra, ümumiyyətlə qohumlarımı belə buraxmıram. Görüşmək istəyirsinizsə, gedək oturaq restoranda, görüşək, yeyib-içək. Çox yaxın dostlarıma da demişəm ki, mənim evimdə uşaq var, pandemiyadır, çalışıram ki, heç kim gəlməsin”.

Ətraflı süjetdə:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.