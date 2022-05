Türkiyəni danışıqlara çağırdı: "Problemləri həll edə bilərik"

Romada səfərdə olan Finlandiyanın Baş naziri Sanna Marin Türkiyənin NATO mövqeyi barədə açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Türkiyənin Finlandiya və İsveçin NATO-ya üzv olmasına qarşı çıxması danışıqlar yolu ilə həll edilə bilər:

“Məncə indi sakit qalmaq Türkiyə və digər üzv ölkələrlə müzakirələr aparmaq, sual doğuran məsələlərə cavab vermək və səhv davranışları düzəltmək önəmlidir”.

Sanna Marinin sözlərinə görə, NATO-nun Finlandiyada nüvə silahı yerləşdirmək və daimi baza qurmaqplanı yoxdur.

Məlumata görə, İtaliya NATO məsələsində Türkiyə ilə Finlandiya və İsveç arasında vasitəçi olmaq istəyir.

