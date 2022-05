Zob xəstəliyi ən çox hansı bölgələrdə yayılıb? - Nazirlik rəsmisi AÇIQLADI

Azərbaycanda zob xəstəliyinin ən çox hansı bölgələrdə qeydə alındığı bəlli olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis-eksperti, cərrah-endokrinoloq Azər Hümmətov məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, bu xəstəliklə bağlı ən çox Qəbələ, Şəki, Qax, Zaqatala, Baləkən, Lənkəran, Quba və Qusardan olan vətəndaşlar müraciət edir.

Mütəxəssis qeyd edib ki, müraciət edənlər arasında Naxçıvandan gələn pasiyentlərin də sayı üstünlük təşkil edir. O, şimal zonasından gələn pasiyentlərdə düyünə və zəhərli zoba, Naxçıvandan gələn pasiyentlərdə isə böyük ölçülü düyünlərə rast gəlindiyini vurğulayıb.



Mütəxəssis əlavə edib ki, qalxanabənzər vəzi xəstəliklərinə daha çox qadınlar arasında rast gəlinir:

“Çünki hamiləlik zamanı orqanizmə ən çox yük düşən hissə məhz qalxanabənzər vəzi olur. Azərbaycanda hər 11 zob xəstəsindən 10-u qadındır”.

