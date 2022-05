Əməkdar artist Elza Seyidcahan Xalq artisti Ramiz Məlikin onu təhqir etməsinə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, olay.az-a açıqlaması zamanı danışıb.

Tanınmış bəstəkar aktyorun onu "dəli" adlandırmasına özünəməxsus tərzdə cavab verib:

"O? "Yaramaz dəlik"lər hələ də bilmirlər ki, hər bir dahidə, bir balaca dəlilik olur?!".

Qeyd edək ki, R. Məlik sosial şəbəkələrdə Seyidcahan haqqında "Xoşqədəm, bu dəli sənin verilişinə lazımdır?" şərhini yazıb.

