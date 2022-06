Pediatr: "Ana südü ilə böyüyən uşaqlar 1o0-dən çox xəstəliyə qarşı müqavimət qazanır"

"Ana südü ilə böyüyən uşaqlar 150-dən çox xəstəliyə qarşı müqavimət qazanır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis-eksperti, pediatr Nigar Bayramova deyib. Onun sözlərinə görə, körpəsini ana südü ilə bəsləyən qadınlar da qidalanmasına və bol maye qəbul edilməsinə xüsusi diqqət yetirməlidirlər:

"Ana südünün tərkibi uşağın ayına görə dəyişir. Təbiət bunu sanki hesablayıb. Bu dövrdə ana və uşağa eyni dərəcədə humanist davranmır. Buna görə də süd verən analarda bəzən dəmir kimi bəzi vitaminlərin çatışmazlığı müşahidə edilir. Azərbaycanda neanatal səhiyyəninin inkişafı sayəsində əvvəllər itirdiyimiz uşaqları xilas etmək şansımız artıb. Çox az çəkidə doğulan uşaqların da həyatını xilas edə bilirik".

