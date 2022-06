Türkiyəli aktyor Can Yaman İtaliyada yeni reklam müqaviləsi imzalayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor dünyaca məşhur avtomobil markasının siması olacaq.



Müqaviləyə əsasən, aktyor 1 milyon avro qazanacaq.

Qeyd edək ki, aktyorun sərvətinin 10 milyon dollar olduğu bildirilir.





