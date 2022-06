"Onun məndə çılpaq fotoları var”: “Barselona”lı futbolçuları dünyaya rəzil etdi / FOTOLAR

Braziliyalı model, gözəllik müsabiqəsinin ikiqat qalibi Syuzi Kortes “Barcelona” klubunun oyunçuları barədə diqqətçəkən açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun iddiasına görə, futbolçular ona lüt fotolarını göndəriblər. Model xəyanət iddialarına görə Şakiranın ayrıldığı Pikeni daha çox tənqid edib. Modelin sözlərinə görə, Pike də ona fotolar göndərib. O, Pikedən daha çox mesaj aldığını deyib. “Lüt fotolar olduğunu düşünüb açmırdım” deyən model, “Barcelona” klubunun keçmiş oyunçuları olan yalnız Messi və Koutinyodan mesaj almadığını ifadə edib.

Qeyd edək ki, Syuzi Kortes Messinin fanatıdır.

