YAP-ın Zərdab şöbəsinin təşkil etdiyi futbol üzrə rayon birinciliyinin final oyunu maraqlı anlarla yadda qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial mediada məlumat yayılıb.

Belə ki, Gəndəbil-Gödəkqobu matçı penaltilər seriyasına kimi davam edib. Oyunçular penaltıləri də telefon işığında vurmağa məcbur olublar.

