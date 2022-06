Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisində yarışı tərk edən pilotların sayı üçə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Ferrari” komandasının sürücülərindən sonra “Alfa Romeo”nun pilotu Cou Quanyu da 23-cü dövrədə boliddə yaranan texniki nasazlıq səbəbindən yarışı tərk edib.

Xatırladaq ki, Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisi “Ferrari” komandası üçün vaxtından əvvəl başa çatıb. Bu komandanın pilotları Karlos Sayns 9-cu, Şarl Lekler isə 20-ci dövrələrdə mübarizəni dayandırıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.