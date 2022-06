Səhiyyə işçiləri “Tərəqqi” medalı ilə TƏLTİF EDİLİB - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev səhiyyə işçilərinin “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasında səhiyyə sahəsində səmərəli fəaliyyətlərinə görə aşağıdakı şəxslər “Tərəqqi” medalı ilə təltif ediliblər:

Abdulkərimov Vüqar Rəsul oğlu

Abdurahmanov Mehrab Nəhməd oğlu

Ağayev Səyavuş Əhliman oğlu

Camalov Ağaseyid Səbhan oğlu

Əliyeva Nailə Həsən qızı

Əliyeva Sevil Məmmədqulu qızı

Hacıyev Ramin İzzət oğlu

Hətəm-zadə Ellada Fazil qızı

İbrahimova Böyükxanım Rəcəb qızı

İmanova İsmət Cəfər qızı

İsmayılov Hikmət İbrahim oğlu

Qasımov Arif Qinyaz oğlu

Mirzəyeva Zenfira Astan qızı

Novruzov Əşrəf Murad oğlu

Pirəliyeva Həqiqət Novruz qızı

Rəhimov Afiq Allahverdi oğlu

Rəhimov İlqar Mustafa oğlu

Rəhimov Vidadi Hənnan oğlu

Süleymanova Kəmalə Tahir qızı

Şirinov İsmayıl Əlibrahim oğlu

Şirinov Vidadi Çərkəz oğlu

Zəkiyev Vadim Nurmət oğlu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.