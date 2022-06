Xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayevanın qızı Dəniz məzun olub.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, orta məktəbi bitirən Dənizin məzun gecəsi keçirilib.

Tədbirdə Z.Xanbabayeva, müğənnilər Murad Arif, Samirə ƏliMəryəm də iştriak edib və mahnılar oxuyub.

