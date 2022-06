Rusiya ordusu Ukraynanın Dnepropetrovsk şəhərindəki qərargaha hava zərbəsi endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, hücum “kalibr” raketi ilə təşkil edilib. Hücum zamanı döyüşlərin idarəetmə məntəqəsində ukraynalı generallar da olub. Nəticədə aralarında generalların da olduğu 50-dən çox zabit öldürülüb. Ukrayna tərəfi hücum barədə məlumat yaymayıb.

