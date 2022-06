Bakıda səs-küy salan milyonluq toy - Lüks maşınlar, tanınmış simalar... - VİDEO

Bir neçə gün əvvəl Bakıda baş tutan dəbdəbəli toyun görüntüləri sosial şəbəkələrdə böyük marağa səbəb olub.

Videodakı avtomobillərin, eləcə də onların dövlət nömrə nişanlarının yetərincə bahalı olduğu görünür. Toy paytaxtın ən elit məkanların birində baş tutub.

Qeyd edək ki, tədbirdə Ukraynanın Əməkdar artisti Svetlana Loboda, gürcü müğənni Dato, Xalq artistləri Zülfiyyə Xanbabayeva, Natiq Şirinov və rəhbərlik etdiyi “Natiq” ritm qrupu, Əməkdar artist Xəyyam Nisanov və başqaları çıxış ediblər.



Toyu olan Emil Telman adlı biznesmenin oğludur. Ailə uzun müddətdir Qazaxıstanda yaşayır. Emilin ailə qurduğu Aysel isə Azərbaycanda yaşayır.

Metbuat.az həmin görüntüləri təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.