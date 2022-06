Azərbaycan iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov bu gün Bakıda Özbəkistanın Baş nazirinin müavini, investisiyalar və xarici ticarət naziri Sardor Umurzakovla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mikayıl Cabbarov özünün "Facebook" hesabında qeyd edib.

"Görüşdə ölkələr arasında iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, sənaye, ebergetika, kədn təsərrüfatı, investisiya və KOB sahəsində əməkdaşlığın inkişafı barədə faydalı müzakirələr apardıq", - nazir deyib.

