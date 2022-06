Xalq artisti Aygün Kazımova və model Günay Musayeva modelyer Rüfət İsmayılın dəfiləsində bir araya gəlib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, Kazımova modellə görüşən zaman onu dodağından öpüb.



Həmin görüntüləri müğənni sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.

