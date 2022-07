Azərbaycanda meymunçiçəyinə yoluxma qeydə alınmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında səhiyyə naziri Teymur Musayev deyib.

O bildirib ki, yaxın 2-3 gün ərzində ölkəmiz meymunçiçəyi testləri gətiriləcək:

"Azərbaycan tərəfi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına meymunçiçəyi virusunu təsbit edən testlərin ölkəyə gətirilməsi üçün ilk müraciət edən dövlətlərdən biri olub. Artıq həmin testlər ÜST-nin Azərbaycandakı nümayəndəsinin rəhbərinə rəsmi şəkildə təhvil verilib".

