Türkiyə Silahlı Qüvvələri Suriyanın şimalında şəhid verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, çavuş Muhammed Mustafa Koca terrorçuların atəşi nəticəsində dünyasını dəyişib. Əməliyyat zamanı daha 2 hərbçi yaralanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.