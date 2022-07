Ekvador çempionatında "İndependyente del Valye" - "Kumbaya" komandaları arasındakı qarşılaşma zamanı maraqlı qol qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "İndependyente del Valye" klubunun futbolçusu Fernando Qaybor 90+4-cü dəqiqədə meydanın özlərinə aid hissəsindən baxımlı qol vurub. 31 yaşlı yarımmüdafiəçinin 70,9 metr məsafədən vurduğu zərbə qol olub. Bu, Ekvador futbolunda yeni rekorddur. Qarşılaşma "İndependyente del Valye" klubunun 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

