Müğənni Tuncay Bərdəli bahalı mülkü və avtomobilləri ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az "Baku.ws"ə istinadən xəbər verir ki, sənətçinin bağ evində çəkilən görüntülərdə 3 mərtəbəli, geniş və lüks villası, o cümlədən milyonluq avtomobilləri nümayiş olunub.

Videoda Tuncay hazırda istirahət etdiyini və tezliklə musiqi platformalarında trend olacaq yeni ifasını təqdim edəcəyini bildirib.

