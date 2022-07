Bug ün aktyor Əlixan Rəcəbovun toyudur.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi Çilənay adlı xanımla evlənir.

Qeyd edək ki, Ə.Rəcəbov 2019-cu ildə model İlona Tamiyeva ailə qurmuş, dörd ay sonra boşanmışdı.

