Rusiya Belarus ordusuna S-400 hava hücumunda müdafiə sistemləri verəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Belarus ordusundan belə açıqlama verilib. Məlumata görə, Rusiyadan yeni silahların alınması üçün tərəflər arasında danışıqlar davam edir. Bildirilir ki, Rusiya S-400 müdafiə sistemləri ilə yanaşı Belarusa Mİ-35 hücum helikopterləri, yeni raketlər və digər hərbi vasitələr verəcək.

