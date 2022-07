Tanınmış müğənni Türkan Vəlizadənin ailəsində ağır itki baş verib.

Metbuat.az "Baku.ws"ə istinadən xəbər verir ki, sənətçinin nənəsi 82 yaşında dünyasını dəyişib.

