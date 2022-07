İranda səfərdə olan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan iranlı həmkarı İbrahim Rəisi ilə bir araya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Anadolu agentliyi məlumat yayıb. Ərdoğan rəsmi mərasimlə qarşılanıb.

Ərdoğanın rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə də görüşü olacaq.

