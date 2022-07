Xanımını təhqir etdiyini iddia edən aparıcı İlkin Həsəninin şikayıtçi olduğu dietoloq Ləman Süleymanovanın məhkəməsi baş tutub.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, hakim dietoloq Ləman Süleymanovanın günahsız olduğuna qərar verib.

Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl aparıcı İlkin Həsəni sosial şəbəkədə video-müraciət ünvanlayaraq ailə üzvlərinin təhqir edildiyini və həmin qadının tapılmasını istəmişdi.

