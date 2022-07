Xalq artisti Aygün Kazımova bu dəfə rəqsi ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni qızı İlqarə Kazımovanın dəniz kənarından baş tutan konsertini izləyib. O, ayaqyalın qumun üstündə oynayıb.

Həmin görüntüləri A.Kazımova özü sosial mediada paylaşıb.

