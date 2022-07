Xalq artisti Aygün Kazımova sosial şəbəkədə yeni fotolarını paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi kamera qarşısına qırmızı geyimdə keçib.

51 yaşlı Kazımovanın cazibədar tərzi izləyicilərin xoşuna gəlib və qısa zamanda minlərlə bəyənmə və şərh toplayıb.

Sözügedən fotoları təqdim edirik:

