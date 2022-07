Şərurda 17 yaşlı qız intihar edib.

Bu barədə Metbuat.az Baş Prokurorluğun Mətbuat Xidmətinin yaydığı məlumata əsasən xəbər verir.

Qeyd edilib ki, rayon sakini, 2005-ci il təvəllüdlü Rzayeva Laçın Ümman qızının iyulun 23-də yaşadığı evin həyatyanı sahəsindəki bağda özünü asaraq intihar etməsi faktı ilə bağlı hazırda Şərur rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

