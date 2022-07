Xərçəngdən müalicə alan Zeynəb Bakıda belə qarşılandı - VİDEO

Xərçəngdən əziyyət çəkən və əməliyyat üçün qardaş ölkə Türkiyəyə yollanan müğənni Zeynəb Həsəni vətənə geri qayıdıb. Metbuat.az bizim.media-ya istinadən xəbər verir ki, bu haqda sənətçi sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında müğənnini duet ortağı və yaxın rəfiqəsi Nəfəs qarşılayıb. Bununla bağlı görüntüləri Z.Həsəni izləyiciləri ilə bölüşüb. Nəfəs, həmçinin Zeynəbə ağ qızıldan ibarət boyunbağı da hədiyyə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.