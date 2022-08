Moruq bir neçə saat ərzində qanda şəkərin səviyyəsini aşağı salır

Tədqiqatlar göstərir ki, bəzi qidaların az miqdarda qəbulu dad reseptorlarını tamamlamaqla yanaşı, qanda şəkərin səviyyəsini də aşağı sala bilər.

Metbuat.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə “MedikForum”da məqalə çıxıb.

Məlumata görə, hətta bəzi qidaların xəstəliyin riskini tamamilə azalda biləcəyini də sübuta yetirir.

İkinci tip şəkərli diabet insulin istehsalının pozulması nəticəsində yaranır. Bədən ya kifayət qədər hormon istehsal etmək üçün səy göstərir, ya da istehsal olunan hormon düzgün şəkildə işləmir. Bu əsas mexanizm olmadan qanda qlükoza səviyyəsi təhlükəli səviyyələrə yüksələ bilər. Daha təhlükəlisi odur ki, hazırkı proqnozlar xəbərdarlıq edir ki, 2030-cu ilə qədər 5,5 milyon insan diabet xəstəliyinə tutulacaq. Bu, həyəcanlandırıcı rəqəmdir.

"Qida ikinci tip diabet üçün tətikləyici mexanizm ola biləcəyinə baxmayaraq, düzgün seçim etdiyiniz təqdirdə xəstəliyin öhdəsindən gəlməyə də kömək edə bilər. İki araşdırma göstərir ki, şirin qırmızı meyvələr yemək xəstəliyin qarşısını almaqla yanaşı, qanda şəkərin səviyyəsini aşağı salmağa kömək edə bilər. Bu faydaları təklif edən şirəli giləmeyvə moruqdur”, - deyə terapevt İrina Andreeva bildirib.

32 yetkin insanı araşdırdıqdan sonra tədqiqatçılar sınaqdan keçirilənlərə ya 125 qram dondurulmuş qırmızı moruq verir, ya da heç bir şey vermirlər. Təsiri müşahidə etmək üçün sınaq yüksək karbohidratlı səhər yeməyi ilə də müşayiət olunurdu. Yeməkdən sonra tədqiqatçılar müxtəlif vaxtlarda iştirakçılardan qan nümunələri götürürdülər. Moruq qəbuldan iki saat sonra qan şəkərinin səviyyəsini aşağı sala bilir.

Bu məlumatlar göstərir ki, moruq prediabet və insulinə davamlılığı olan insanlarda qanda şəkərin səviyyəsinə nəzarət etməyə kömək edə bilər.

