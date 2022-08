Aktrisa Sonaxanım Əliyeva qalmaqallı sözləri ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı Amil Xəlilin "Gəl danış" verilişinə qonaq olan aktrisa rayonlardan Bakıya axın edən gənclərin çoxaldığını, bu səbəbdən də artıq şəhərdə nəfəs ala bilmədiyini vurğulayıb.

Sonaxanımın bu sözləri müzakirələrə səbəb olub. Onun səsləndirdiyi fikirlər sosial mediada paylaşılaraq tənqidlərə səbəb olub.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.