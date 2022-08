ABŞ-ın Nyu-York şəhərində zərgərlik mağazası quldurların hədəfinə çevrilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 4 maskalı oğru mağazaya daxil olduqdan sonra 20 saniyə ərzində 2 milyon dollar dəyərində qızıl-zinət əşyalarını çantalara dolduraraq yoxa çıxıblar. Oğruları təqib edən Nyu York polisi hadisə ilə bağlı məlumatı olan hər kəsdən polisə müraciət etməyi xahiş edib.



Hadisənin baş verdiyi anın görüntülərini təqdim edirik:

