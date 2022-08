Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin III kurs tələbəsi dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Məlumata əsasən, Elnur Abbasov adlı tələbə bədbəxt hadisə nəticəsində vəfat edib.

Onun hansı səbəbdən öldüyü məlum deyil.

Allah rəhmət eləsin.

