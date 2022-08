Özbəkistanlı iş xanımı Luiza Şaraxmetova Azərbaycanda mükafata layiq görüldü - FOTOLAR

Luiza Sharaxmetova ilk biznesini 21 yaşında qurub.

O, işgüzar xanımkimi inkişaf etmək istədiyi üçün böyük həvəslə biznes sahəsinə daxil olub. Xanım Sharaxmetova bu günə qədər müxtəlif istiqamətlərdə 5 uğurlu layihənin müəllifidir. Bunların içində "Mediva" estetik tibb klinikası, "Autofinance Leasing" lizinq şirkəti və qadın sahibkarlar üçün biznes məktəbi xüsusilə fərqlənir.

Estetik tibb klinikası 2021-ci ildə Müalicə Turizmi Assosiasiyasının medalı ilə təltif edilib. Luiza Sharaxmetova Özbəkistanda qadın biznesinin inkişafına böyük töhfə verir.

30 iyun 2022-ci ildə Bakıda keçirilən Golden People Awards mükafatlandırma gecəsində Luiza Sharaxmetova ilin uğurlu iş xanımı nominasiyası üzrə mükafatlandırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.