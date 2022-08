Finlandiyanın baş naziri Sanna Marin etiraza səbəb olan görüntülərindən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o əyləncədə səhv davranış sərgiləmədiyini ifadə edib. Hökumət başçısı narkotik maddə qəbul etmədiyini deyib. “Görüntülərin yayılmasına görə üzüldüm. Rəfiqələrimlə bir gecə keçirdim. Parti etdik. Yetəri qədər çılğın idik, bəli!” - deyə Marin deyib.

Qeyd edək ki, 35 yaşlı nazirin geyindiyi açıq geyimlər, rəfiqələri ilə spirtli içki içərək, rəqs etməsi etiraz yaradıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.