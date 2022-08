"Qarabağ"ın futbolçusu İbrahima Vadji Fransanın "Sent Etyen" komandasına transfer olunub.

Metbuat.az "L Equipe" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, seneqallı hücumçu növbəti həftənin əvvəllərində yeni klubu ilə rəsmi müqavilə bağlayacaq. 27 yaşlı forvarddan ötrü Azərbaycan təmsilçisinə 1 milyon avrodan çox vəsait ödəniləcək. Bura müxtəlif bonuslar daxil deyil.

Qeyd edək ki, "Sent Etyen" klubu Fransa Liqa 2-də mübarizə aparır. Hazırda sonuncu - 20-ci pillədə qərarlaşıb.

