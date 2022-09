Azərbaycan-Türkiyə-Özbəkistan İş Adamları Birliyi fəaliyyətə başlayıb

Daşkənddə Azərbaycan-Türkiyə-Özbəkistan İş Adamları Birliyinin (ATUİAB) açılışı olub və biznes-forum keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistanın Dövlət himnləri səsləndikdən sonra Forumu açıq elan edən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru, Azərbaycanın Özbəkistandakı Səfirliyin birinci katibi Samir Abbasov hər iki tərəfdən orta və kiçik sahibkarlıq sahələrinin 30-dan çox nümayəndəsinin iştirak etdiyini qeyd edib.

"Azərbaycan və Özbəkistan prezidentləri İlham Əliyev və Şavkat Mirziyoyevin iki ölkə arasındakı tarixi münasibətlər, mövcud strateji əməkdaşlığa dair fikirləri və gələcək münasibətlərimizin inkişafına dair verdikləri tapşırıqlar və tövsiyələr bu işdə bizim üçün əsas yol xəritəsidir", - diplomat vurğulayıb.

O, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi, Türkiyə və Mərkəzi Asiya regionu üçün mühüm təşəbbüs olan Zəngəzur dəhlizinin açılması regionun nəqliyyat-kommunikasiya xəritəsində strateji dəyişikliklərə səbəb ola biləcəyini vurğulayıb. S.Abbasov yeni yaradılan Azərbaycan-Türkiyə-Özbəkistan İş Adamları Birliyinin fəaliyyətinə uğurlar arzulayıb.

Birliyin rəhbəri Ruslan İmanzadə çıxışında yeni yaradılan Azərbaycan-Türkiyə-Özbəkistan İş Adamları Birliyi haqqında məlumat verib, iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrə dair əldə olunmuş nailiyyətləri qeyd edib.

O, bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanla Özbəkistan arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 50,1 milyon ABŞ dolları olub, bunun 33,5 milyon ABŞ dolları ixrac, 16,6 milyon ABŞ dolları idxal əməliyyatlarının payına düşür.

O deyib ki, bu gün Özbəkistan ərazisində Azərbaycan kapitalının iştirakı ilə ticarət, maşınqayırma, metal emalı, maliyyə, sığorta, daşınmaz əmlak, energetika, zərgərlik məmulatlarının istehsalı, təmiri, qida və yüngül sənaye sahələrini əhatə edin 234 müəssisə fəaliyyət göstərir.

Özbəkistan İqtisadiyyat Assosiasiyasının rəhbəri Muxtar Umarov ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın inkişafından danışıb, biznes sahəsinin daha da inkişaf etdirilməsinin vacibliyinə toxunub. O, iki ölkə arasında iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi yolunda böyük potensialın olduğunu qeyd edərək, azərbaycanlı iş adamlarının Özbəkistanda investisiya yatırımları üçün yaxşı imkanların olduğunu söyləyib. M. Umarov ölkələrimizin biznes dairələri arasında görüşlərin faydalı olacağına inamını ifadə edərək, belə görüşlərin bundan sonra həm Daşkənddə, həm də Bakıda keçirilməsini vacibliyini vurğulayıb.

Sonra iş adamlarının iştirakı ilə ikitərəfli görüşlər keçirilib, konkret layihələr müzakirə olunub, qonaqlar Daşkəndin bir sıra biznes sahələri ilə tanış olublar.

