Konsertdən öncə səhnəsi çökən Tarkanın çıxışı gündəm oldu - VİDEO

Türkiyənin tanınmış müğənnisi Tarkanın İzmir konsertində 2 milyon insan iştirak edib.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, İzmirin düşmən işğalından azad edilməsinin 100-cü ildönümü bu şəhər başda olmaqla Türkiyədə coşğu ilə qeyd olunub. İzmirin Qurtuluşu Günü çərçivəsində Gündoğdu Meydanı 1,5 milyon qonaq qəbul etməsinə baxmayaraq 2 milyon tamaşaçı konsertdə iştirak edib.

Qeyd edək ki, bir gün əvvəl keçirilməsi nəzərdə tutulan konsert səhnənin çökməsi səbəbindən təxirə salınmışdı.



