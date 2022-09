Müğənni Gülşənin ev dustaqlığı ləğv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, İmam Hatip camaatına dediyi sözlərə görə həbs olunduqdan sonra məhkəmə nəzarəti ilə ev dustaqlığına buraxılan Gülşən ev həbsindən azad edilib.

Bundan sonra onu hansı cəzanın gözlədiyi hələ ki məlum deyil.

